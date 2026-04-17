Napoli De Laurentiis prepara una sorpresa in caso di addio di Antonio Conte?

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli continua a essere al centro dell'attenzione, con molte vcommarche e rumors che circolano nelle ultime settimane. La società partenopea sta valutando diverse opzioni, ma non sono stati ancora annunci ufficiali riguardo a una sua possibile permanenza o partenza. In questo scenario, il presidente del club avrebbe preparato una possibile sorpresa nel caso di addio dell’allenatore. La situazione resta in evoluzione e i prossimi giorni potrebbero portare novità ufficiali.

Il futuro di Antonio Conte a Napoli resta uno dei temi più caldi in vista della prossima stagione. Il tecnico salentino, arrivato all’ombra del Vesuvio con grandi aspettative, potrebbe infatti decidere di interrompere la sua avventura in azzurro per valutare una nuova, affascinante sfida: quella sulla panchina della Nazionale. Di fronte a uno scenario del genere, Aurelio De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparato. Il presidente del Napoli avrebbe già iniziato a sondare il terreno per individuare un possibile successore, valutando diversi allenatori in grado di aprire un nuovo ciclo tecnico. L’idea è quella di non stravolgere il progetto, ma allo stesso tempo di affidarsi a un profilo forte.🔗 Leggi su Dailynews24.it SPALLETTI alla JUVE: le parole a Napoli del 2023 e un discorso di CONTE del 2013 Notizie correlate Napoli, De Laurentiis prepara un grande mercato estivo con Antonio Conte in panchina?Il Napoli guarda al futuro con grande ambizione e lo fa partendo da un dato che potrebbe cambiare radicalmente la prossima estate: un budget... Napoli, Aurelio De Laurentiis prepara un grande mercato estivo con Antonio Conte in panchina?Il Napoli guarda al futuro con grande ambizione e lo fa partendo da un dato che potrebbe cambiare radicalmente la prossima estate: un budget... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Conte, sarà addio a Napoli? ADL prepara la lista di sostituti: i nomi – CdM; Da Elmas a Hojlund, passando per Alisson: quasi 100 milioni di riscatto in ballo per il Napoli, il piano di De Laurentiis; Maresca è il preferito per il post-Conte al Napoli: chi è, cosa ha vinto e cosa frena l’accordo; Conte saluta subito Napoli e guiderà la Nazionale: De Laurentiis punta su un neopromosso. Napoli, De Laurentiis prepara una sorpresa in caso di addio di Antonio Conte?Il futuro di Antonio Conte a Napoli resta uno dei temi più caldi in vista della prossima stagione. Il tecnico salentino, arrivato all’ombra del Vesuvio ... dailynews24.it Corriere dello Sport: Conte-Napoli, tutto in bilico: sintonia da ritrovare, De Laurentiis prepara le alternativeAntonio Conte resta il punto fermo del Napoli, ma il futuro è tutto da scrivere. Come racconta Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, il tecnico ha ribadito a Parma la sua posizione: «Ho un contrat ... napolipiu.com Aurelio De Laurentiis a Roma: telefonata ad Antonio Conte per pianificare il futuro Il presidente è tornato in Italia dagli Stati Uniti: archiviati gli impegni cinematografici che lo hanno tenuto all'estero nelle ultime settimane, è pronto a dedicarsi al club - facebook.com facebook Antonio Conte e il suo rapporto con la sconfitta. L’allenatore del Napoli ne ha parlato in un incontro con i detenuti del carcere di Poggioreale all’interno del progetto ‘Pensieri di libertà’ 1/5 x.com