Antonio Conte ha annunciato ufficialmente la fine del suo incarico come allenatore del Napoli durante una conferenza stampa, tenuta subito dopo la partita contro l’Udinese. In quell’occasione, ha spiegato i motivi della risoluzione anticipata del contratto, criticando l’ambiente. La conferenza si è svolta alla presenza del presidente del club. Nei giorni precedenti, si sono susseguite indiscrezioni su un possibile futuro in nazionale e sul suo rapporto con la società.

? In Sintesi Antonio Conte saluta ufficialmente il Napoli. In conferenza stampa al fianco di Aurelio De Laurentiis, subito dopo la vittoria sull’Udinese, il tecnico ha spiegato i motivi della risoluzione anticipata del contratto. La decisione, maturata un mese fa dopo la profonda crisi post-Bologna, nasce dall’impossibilità di compattare un ambiente inquinato da “veleno e zizzania”, sparsi da quelli che l’allenatore ha duramente definito “falliti”. Conte ha sottolineato come la sua figura alzi a dismisura le aspettative, trasformando la gioia per i successi (uno Scudetto e una Supercoppa) in una mera “sopravvivenza” psicologica. Per il futuro, smentisce accordi con altri club o con la Nazionale Italiana (suggerendo provocatoriamente Pep Guardiola alla FIGC), aprendo a un periodo di riposo. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Antonio Conte lascia il Napoli: Le dure accuse all’ambiente, il retroscena su Bologna e il futuro in Nazionale

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