Repubblica | Il dibattito attorno ad Antonio Conte continua a spaccare l’ambiente Napoli

Il dibattito su Antonio Conte prosegue nel mondo del calcio napoletano, generando divisioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La discussione si acuisce dopo la recente sconfitta contro il Bologna, che ha compromesso le possibilità di qualificarsi matematicamente alla prossima Champions League. La partita ha suscitato molte opinioni contrastanti, alimentando il confronto tra chi sostiene e chi critica la gestione tecnica.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il dibattito attorno ad Antonio Conte continua a spaccare l’ambiente Napoli, soprattutto dopo la sconfitta contro il Bologna che ha rinviato la qualificazione matematica alla prossima Champions League. Ma, numeri alla mano, la stagione degli azzurri resta ben oltre le aspettative iniziali. È questa la riflessione di Marco Azzi su Repubblica Napoli, che invita a leggere con maggiore lucidità il percorso della squadra azzurra. Secondo quanto scritto da Marco Azzi su Repubblica Napoli, il secondo posto del Napoli mantiene ancora oggi qualcosa di straordinario se confrontato con i numeri reali della squadra.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica: “Il dibattito attorno ad Antonio Conte continua a spaccare l’ambiente Napoli” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Leggi anche: Repubblica Napoli: «Napoli, emergenza continua: Conte si affida ai giovani nella corsa Champions» Lukaku voluto fortemente da Antonio Conte: scommessa vinta, anche dopo l’infortunio continua ad essere decisivoRomelu Lukaku si era imposto come una delle grandi certezze del Napoli targato Antonio Conte, trascinando gli azzurri con una stagione di alto... Si parla di: Conte può restare, lo spogliatoio è con lui! Repubblica: si cerca l'accordo con ADL, 5 calciatori pronti all'addio; Repubblica: Sul Napoli l’ombra dell’austerity. Il futuro di Conte diventa un bivio. Repubblica: Sul Napoli l’ombra dell’austerity. Il futuro di Conte diventa un bivioSecondo Marco Azzi di Repubblica Napoli, la scommessa è stata ampiamente vinta. Il Napoli ha conquistato il quarto scudetto della sua storia, ha alzato la Supercoppa Italiana e si prepara a blindare ... napolipiu.com