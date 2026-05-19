Antonio Conte lascerà il Napoli, senza aver mai avuto un colloquio concreto su un possibile nuovo progetto con il club. Prima di comunicare la sua decisione, ha informato il presidente per permettergli di trovare un sostituto e pianificare le operazioni di mercato. La scelta di lasciare il club arriva dopo un periodo in cui non si sono svolte trattative ufficiali riguardo a un prolungamento o a nuove collaborazioni. Attualmente, il suo futuro prevede un coinvolgimento con la nazionale.

Antonio Conte ha preso la sua decisione e ha informato il presidente De Laurentis da più di un mese fa.Conte lascerà il Napoli nonostante l’ultimo anno di contratto che lo legherebbe ancora al club azzurro.A riportarlo è stato Fabrizio Romano sul suo profilo Instagram. Non è prevista nessuna buona uscita per Conte, inoltre al momento non c’è nessun accordo che lo legherebbe ad un altro club. Conte non ha nemmeno discusso di un un nuovo progetto con il Napoli, eaveva voluto informare per tempo il presidente De Laurentis proprio per dargli il tempo di trovare un sostituto e pianificare il mercato. Antonio se ne va da Napoli mantenendo buoni rapporti con il presidente e con la tifoseria, ancora memore dello straordinario scudetto vinto l’anno scorso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Antonio Conte lascerà il Napoli, nel suo futuro la nazionale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Antonio Conte lascia il Napoli con un anno danticipo: la missione è conclusa

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Antonio Conte lascerà il Napoli, decisione presa: De Laurentiis ridisegna il futuro azzurro

Conte e l'addio al Napoli: nel suo futuro la Nazionale, De Laurentiis ha due candidati. I retroscenaÈ così limpido quel messaggio inviato alla propria - attuale - Patria calcistica, che pur volendosi sforzare ad interpretarlo liberamente, si fa...

Antonio #Conte lascerà il #Napoli a fine stagione. 1? Scudetto. 1? Supercoppa Italiana. Grazie. x.com

Antonio Conte lascia il Napoli, l'annuncio sarà fatto al Maradona nell'ultima partita. reddit

Antonio Conte lascia il Napoli: l'ultimo match, poi rescissione. Ipotesi Nazionale, due candidati per sostituirloAntonio Conte ha comunicato la propria decisione ad Aurelio De Laurentiis: il suo ciclo al Napoli si chiude domenica, con la partita casalinga contro l'Udinese. Il tecnico salentino ... leggo.it

Antonio Conte lascerà il Napoli, decisione presa: De Laurentiis ridisegna il futuro azzurroTra Antonio Conte e il Napoli l’addio sembra essere dietro l’angolo. Nessun ripensamento: l’allenatore lascerà dopo l’Udinese. Le idee di De Laurentiis per il nuovo mister. Leggi le notizie in tempo r ... fanpage.it