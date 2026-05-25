Antonio Conte lascia il Napoli la grande sfida è brillare anche in Europa

Da ilmattino.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Antonio Conte ha lasciato il Napoli, lasciando alle spalle la sua esperienza con il club. La sua ultima partita è stata la penultima del mini-torneo di Champions League contro Copenaghen, disputata in Danimarca. La sfida si è svolta in un contesto di competizione europea, segnando la conclusione del suo percorso con la squadra partenopea.

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Se c’è un attimo che Conte cancellerebbe dalla sua bella e intensa storia azzurra è il 72’ di Copenaghen-Napoli, penultima partita del mini-torneo di Champions League del 20 gennaio scorso. Rigore per i danesi (in dieci) causato da uno dei tanti errori commessi da Buongiorno in questa stagione e pareggio degli avversari. L’attimo in cui si è infranta la speranza di accedere al playoff e si è materializzato il trentesimo posto in classifica. Da qui dovrà ripartire il Napoli del post- Conte, un allenatore che ha dato nella prima stagione una spinta emotiva molto forte al gruppo, che nella successiva non è riuscito a reggere lo stesso ritmo per problemi fisici e anche mentali perché certi imbarazzanti approcci alle partite hanno pesato in termini di risultati. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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