Antonio Conte lascia il Napoli con un anno d?anticipo | la missione è conclusa

Il tecnico ha annunciato la partenza dal Napoli con un anno di anticipo rispetto al termine del contratto. La decisione arriva dopo aver portato a termine gli obiettivi prefissati con la squadra. La comunicazione ufficiale è arrivata tramite una dichiarazione pubblica, senza ulteriori dettagli sui motivi della scelta. La notizia è stata accolta da reazioni di sorpresa tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre si attendono eventuali sviluppi sul successore.

Non c’è più motivo per giocare sul proprio futuro. Il re inquieto ha deciso: se ne va. Il mistero è finito. Antonio Conte lascia il Napoli, il suo ciclo si conclude domenica, con l’Udinese. A Pisa non ha avuto la voglia di pronunciare quella parola: addio. Uno scudetto, un (probabile) secondo posto e una Supercoppa e quella sensazione che più di così non si può. Lo ha detto a De Laurentiis, il dado è tratto: rinuncia al terzo anno di contratto, 18 milioni lordi di stipendi compreso lo staff. Rescissione consensuale, nessuna buonuscita. Amici come prima. Lascia da vincente, come per molti avrebbe dovuto fare l’anno scorso ma lui non ci pensò minimamente. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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