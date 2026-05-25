Antonella Elia e Pietro Delle Piane festeggiano insieme il compleanno abbraccio e complicità post GF tra ex

Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno condiviso il compleanno, post partecipazione al Grande Fratello Vip. La coppia si è mostrata abbracciata e in atteggiamenti di complicità, confermando l’affiatamento sviluppato durante il reality. La festeggiata ha lasciato la casa, e subito dopo si sono riuniti per celebrare insieme l’occasione. La loro presenza congiunta è stata documentata da foto pubblicate sui social.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno festeggiato insieme il compleanno, una volta che la concorrente è uscita dalla casa del GF Vip. I due sono apparsi piuttosto complici e intimi, nonostante le dichiarazioni e le intenzioni di chiudere in modo definitivo il loro rapporto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Antonella Elia e Pietro delle Piane festeggiano il loro compleanno

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