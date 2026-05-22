L’incontro post GF Tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane è finito male | È un amico ormai ho chiuso

Dopo la conclusione del Grande Fratello Vip 2026, Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno avuto un incontro, ma le cose non sono andate come speravano. Antonella ha dichiarato pubblicamente di considerare Pietro un amico e di aver chiuso con la relazione. L’incontro si è svolto in un momento di confronto tra i due, ma non ci sono stati segnali di riavvicinamento o di ripresa della loro storia.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono rivisti dopo la finale del Grande Fratello Vip 2026 ma non sono tornati insieme. A confidarlo è la seconda classificata del reality Mediaset che conferma la decisione di chiudere la loro storia d’amore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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