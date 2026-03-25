Pietro Delle Piane al Gf Vip l’abbraccio e l’addio con Antonella Elia | cosa è successo

Stasera al Grande Fratello Vip è entrato in Casa Pietro Delle Piane, ex fidanzato di Antonella Elia, per un confronto diretto con la concorrente. La situazione si è conclusa con un abbraccio tra i due e un addio, dopo che Delle Piane ha spiegato di aver voluto parlare con Antonella Elia in quella sede perché non aveva avuto l'opportunità di farlo fuori dal reality.

(Adnkronos) – Chiamata speciale per Antonella Elia. Al Grande Fratello Vip stasera, martedì 24 marzo, è entrato in Casa Pietro Delle Piane, suo ex fidanzato, per un confronto diretto con la concorrente perché, a suo dire, non "ha avuto la possibilità di farlo fuori dal reality". Antonella Elia ha spiegato le ragioni del suo allontanamento: "Io non penso che Pietro mi abbia amato veramente. C'erano troppi problemi, troppe incomprensioni tra di noi. Ha sempre prevalso la fiction, eravamo parte di un gran chiacchericcio. Nell'intimità sono successe cose brutte, ecco perché poi ho deciso di mettere un punto". "Mi dispiace umiliarti, io ti voglio bene. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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