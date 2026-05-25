Anticipo estivo in Italia | il termometro schizza a 34°C a Merano

Da ameve.eu 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Merano, oggi, 25 maggio 2026, il termometro segna 34°C, segnando un anticipo estivo. La giornata si presenta soleggiata su gran parte del territorio italiano, grazie a un’alta pressione che ha stabilizzato le condizioni meteorologiche. Le temperature elevate si riscontrano in molte zone, con cieli senza nuvole e assenza di precipitazioni. La giornata si svolge con condizioni di caldo intenso e sole prevalente.

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Le temperature in Italia schizzano verso i 34°C a Merano oggi, lunedì 25 maggio 2026, mentre l’alta pressione stabilizza il tempo soleggiato su quasi tutto il territorio nazionale. L’attuale scenario meteorologico vede la persistenza di una massiccia struttura anticiclonica che governa l’intera penisola. Questo sistema garantisce condizioni di stabilità e un cielo prevalentemente sereno su gran parte del Paese. Tuttavia, la dinamica termica sta trasformando la giornata in un anticipo estivo, con valori che superano abbondantemente le medie stagionali previste per la seconda metà di maggio. Mentre il Centro-Nord affronta un caldo intenso, solo l’estremo Sud potrebbe vedere piccoli episodi di instabilità nel corso del pomeriggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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