Anticipo estivo in Italia | il termometro schizza a 34°C a Merano
A Merano, oggi, 25 maggio 2026, il termometro segna 34°C, segnando un anticipo estivo. La giornata si presenta soleggiata su gran parte del territorio italiano, grazie a un’alta pressione che ha stabilizzato le condizioni meteorologiche. Le temperature elevate si riscontrano in molte zone, con cieli senza nuvole e assenza di precipitazioni. La giornata si svolge con condizioni di caldo intenso e sole prevalente.
Le temperature in Italia schizzano verso i 34°C a Merano oggi, lunedì 25 maggio 2026, mentre l’alta pressione stabilizza il tempo soleggiato su quasi tutto il territorio nazionale. L’attuale scenario meteorologico vede la persistenza di una massiccia struttura anticiclonica che governa l’intera penisola. Questo sistema garantisce condizioni di stabilità e un cielo prevalentemente sereno su gran parte del Paese. Tuttavia, la dinamica termica sta trasformando la giornata in un anticipo estivo, con valori che superano abbondantemente le medie stagionali previste per la seconda metà di maggio. Mentre il Centro-Nord affronta un caldo intenso, solo l’estremo Sud potrebbe vedere piccoli episodi di instabilità nel corso del pomeriggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Ernest Hemingway A Farewell to Arms | Complete Edition | For Sleep – Complete Audiobook & Review
Notizie e thread social correlati
Meteo, arriva la prima ondata di caldo pre-estivo: temperature fino a 34 gradiDopo settimane di cielo nuvoloso e temperature inferiori alla media, il clima si stabilizza su tutta la penisola e il sole torna a splendere.
Leggi anche: Thrash, furia dall'oceano, su Netflix, gioca d'anticipo sul classico estivo dei film di squali
Temi più discussi: Estate in anticipo, arriva l'anticiclone con la prima ondata di caldo oltre 30 gradi; Ondate di calore e picchi record, ecco il ribaltone meteo: dove cambia, da quando; Anticipo d'estate: sole e temperature eccezionali con picchi oltre i 30°C; Meteo – Weekend estivo in anticipo di oltre un mese ma attenzione a qualche temporale isolato.
L’ESTATE ESPLODE IN ANTICIPO: ARRIVA CON 30 GIORNI DI ANTICIPO SUL CALENDARIO L’atmosfera cambia volto e l’Italia si prepara a vivere un autentico assaggio d’estate con largo anticipo rispetto ai tempi canonici. A circa un mese dall’ facebook
Consigli per sistemazioni in Italia (con una tenda) reddit
Caldo estivo in anticipo sul Piemonte: fino a 33 gradi nei prossimi giorniL'anticiclone subtropicale è ormai entrato nel vivo e continuerà a dominare la scena atmosferica probabilmente fino alla fine del mese ... quotidianopiemontese.it
Meteo – Primo assaggio estivo in Italia: anticiclone azzorriano porta caldo e stabilitàWeekend con temperature fino a +33°C, cieli sereni al Nord e temporali isolati solo sulle zone interne della Calabria e Sicilia. centrometeoitaliano.it