Anticipo estivo in Italia | il termometro schizza a 34°C a Merano

Notizia in breve

A Merano, oggi, 25 maggio 2026, il termometro segna 34°C, segnando un anticipo estivo. La giornata si presenta soleggiata su gran parte del territorio italiano, grazie a un’alta pressione che ha stabilizzato le condizioni meteorologiche. Le temperature elevate si riscontrano in molte zone, con cieli senza nuvole e assenza di precipitazioni. La giornata si svolge con condizioni di caldo intenso e sole prevalente.