Il film più popolare su Netflix in questo momento è Thrash, furia dall'oceano, un thriller d'azione che sta facendo venire la pelle d'oca a tutti gli spettatori. Anche se i dati ufficiali saranno disponibili solo tra qualche giorno, FlixPatrol ha già confermato che si tratta del film più visto al mondo. In pochi giorni questo film ha superato altri titoli che da tempo dominavano le classifiche, del resto, nessuno sa resistere a una storia con gli squali. Under Paris era già consapevole della cosa, e la nuova storia otterrà di certo lo stesso enorme successo. Thrash, furia dall'oceano racconta la storia di un gruppo di abitanti di una città in cui si è abbattuto un uragano devastante che ha finito per scatenare un'emergenza ancora più grande e pericolosa nella sua zona costiera.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Thrash, furia dall'oceano, su Netflix, gioca d'anticipo sul classico estivo dei film di squali

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