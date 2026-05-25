Anticipazioni Uomini e Donne 25-29 maggio | Marco Troiani torna in lacrime da Cinzia Paolini la scelta di Ciro Solimeno sorprende tutti

Nell'ultima settimana di “Uomini e Donne” prima della pausa estiva, in onda dal 25 al 29 maggio su Canale 5, sono previste diverse situazioni significative. Un partecipante del trono over tornerà in lacrime da una corteggiatrice, mentre un’altra scelta tra i candidati del trono classico sorprende i presenti. Le puntate includeranno discussioni intense e momenti di tensione, con una decisione finale che attirerà l’attenzione del pubblico.

Ultima settimana di programmazione per “Uomini e Donne“ prima della pausa estiva. Le puntate in onda su Canale 5 dal 25 al 29 maggio, promettono emozioni forti tra il trono over e il trono classico, con colpi di scena, discussioni accese e una scelta finale destinata a far parlare il pubblico. Trono over: Marco Troiani. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Uomini e Donne anticipazioni nuove puntate, Alessandro mette Gemma nella friendzone: ‘Ti vedo solo come un’amica’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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ANTICIPAZIONI BOMBA DI UOMINI E DONNE MARIOENTI TORNA,MARCO LASCIA CINZIA DEFINITIVAMENTE

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