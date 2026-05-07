Uomini e Donne anticipazioni | Diego scaricato Mario sorprende Cinzia e Ciro fa un annuncio sulla scelta

Nella registrazione di Uomini e Donne del 6 maggio, il trono over ha visto alcuni momenti di tensione. Diego si è trovato senza la sua corteggiatrice, Marta, lasciando lo scenario sorpreso. Nel frattempo, Mario ha fatto una sorpresa a Cinzia, mentre Ciro ha annunciato una decisione riguardante la sua scelta. La registrazione ha portato diversi cambiamenti e reazioni tra i partecipanti.

Registrazione Uomini e Donne 6 maggio: trono over, Diego spiazzato da Marta. Nuova registrazione movimentata a Uomini e Donne, dove nel trono over non sono mancati colpi di scena e tensioni. Secondo le anticipazioni diffuse dal blogger Lorenzo Pugnaloni, Diego Tavani viene definitivamente lasciato da Marta, che decide di interrompere la conoscenza. Subito dopo si passa a Massimo, protagonista di un acceso confronto in studio. Il cavaliere fa scendere una dama arrivata appositamente per lui ma decide di non tenerla. La donna, però, rientra poco dopo al centro studio e lo affronta duramente, contestando la sua scelta davanti a tutti. Mario Lenti chiarisce su Magda e balla con Cinzia: la reazione di Gemma.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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