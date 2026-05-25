Mercoledì 27 maggio 2026 alle 20, al Cinema Adriano di Roma, si terrà l’anteprima nazionale del docufilm “Valter Scavolini – La vita come grande impresa”. La proiezione racconta la storia di Valter Scavolini e la sua influenza nel settore del mobile e del design italiano. La pellicola sarà presentata in una serata dedicata alla figura imprenditoriale e al contributo al Made in Italy.

Cosa: Anteprima nazionale del docufilm Valter Scavolini – La vita come grande impresa.. Dove e Quando: Cinema Adriano, Roma, mercoledì 27 maggio 2026 alle ore 20.00.. Perché: Per scoprire un ritratto intimo e inedito di uno dei più grandi protagonisti del design italiano, in un’opera che intreccia memoria privata, sviluppo industriale e l’evoluzione socio-culturale del Paese.. Roma si prepara ad accogliere un evento cinematografico che celebra l’essenza stessa dell’imprenditoria italiana. Mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 20.00, il rinomato Cinema Adriano farà da cornice all’anteprima nazionale di un’opera attesissima: Valter Scavolini – La vita come grande impresa. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Anteprima a Roma per il Docufilm su Valter Scavolini: Una Vita per il Made in Italy

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