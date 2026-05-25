Antartide iceberg di 500 metri alla deriva con 7 container e 9.500 litri di diesel | il rapporto dell’AWI

Una tempesta ha causato il distacco di un iceberg di circa 500 metri dalla piattaforma glaciale Ekström in Antartide. L’iceberg ha trascinato con sé sette container della stazione tedesca Neumayer III. Secondo un rapporto dell’Istituto Alfred Wegener, a bordo dell’iceberg ci sono circa 9.500 litri di diesel. Non ci sono notizie di danni o feriti legati all’evento.

Una violenta tempesta ha provocato il distacco di un iceberg di circa 500 metri dalla piattaforma glaciale Ekström, in Antartide, trascinando alla deriva sette container della stazione tedesca Neumayer III. Uno conteneva 9.500 litri di diesel artico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Enorme iceberg alla deriva con container carichi di carburante e rifiuti

Notizie e thread social correlati

Ausonia, ruba oltre 2.500 litri di carburante con carte clonate, arrestato 22enneUn ragazzo di 22 anni, proveniente dalla provincia di Caserta e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri di Ausonia con...

Leggi anche: Arrestato in flagranza: 2.500 litri rubati con carte clonate

Argomenti più discussi: Enorme iceberg alla deriva con container carichi di carburante e rifiuti: si è staccato da una base in Antartide; Enorme ieberg alla deriva con container carichi di carburante e rifiuti: si è staccato da una base in Antartide.

Enorme iceberg alla deriva con container carichi di carburante e rifiuti: si è staccato da una base in AntartideUna gigantesca piattaforma di ghiaccio si è staccata dall’Antartide trascinando in mare sette container carichi di carburante e rifiuti. È l’incredibile ... ilmattino.it

Mio padre mentre compie la prima ascensione del Vinson Massif, in Antartide, dicembre 1966. reddit

Un enorme iceberg staccatosi 40 anni fa dall’Antartide (e grande due volte Londra) si sta finalmente sciogliendoDopo quasi 40 anni dal suo distacco dall’Antartide, l’iceberg A23a - uno dei più grandi e longevi mai registrati sulle mappe - si sta sgretolando nelle acque calde dell’Oceano Atlantico meridionale. quotidiano.net