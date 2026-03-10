Arrestato in flagranza | 2.500 litri rubati con carte clonate

Un giovane di 22 anni è stato arrestato mentre cercava di rubare circa 2.500 litri di carburante da un distributore di Ausonia. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, quando l’uomo tentava di utilizzare carte clonate per sottrarre il carburante. I poliziotti sono intervenuti sul posto e hanno fermato il giovane prima che riuscisse a portare a termine il furto.

Un giovane di ventidue anni è stato arrestato in flagranza mentre tentava di sottrarre carburante da un distributore di Ausonia utilizzando carte clonate. L’operazione dei Carabinieri ha portato al sequestro di oltre 2.500 litri di benzina, per un danno economico stimato in quasi 4.500 euro. L’incidente si è verificato presso una stazione Eni situata nel comune di Ausonia, dove il soggetto è stato colto sul fatto mentre procedeva a un rifornimento anomalo. Le indagini hanno subito rivelato l’uso di quattro tessere contraffatte appartenenti a una società di autotrasporti locale, che aveva subito le conseguenze senza esserne inizialmente a conoscenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

