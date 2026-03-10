Ausonia ruba oltre 2.500 litri di carburante con carte clonate arrestato 22enne

Un ragazzo di 22 anni, proveniente dalla provincia di Caserta e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri di Ausonia con l’accusa di aver rubato oltre 2.500 litri di carburante utilizzando carte clonate. L’arresto è stato effettuato nel corso di un’operazione condotta dai militari, che hanno identificato e fermato il giovane sul luogo dell’episodio.

Il giovane è stato intercettato e sorpreso in flagranza presso il distributore Eni Station di Ausonia mentre era intento a effettuare un ingente rifornimento nell'ambito dei mirati servizi di pattugliamento lungo la Strada Regionale 630, un'arteria strategica caratterizzata da un intenso traffico di mezzi pesanti.