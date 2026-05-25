Ansia da prova costume? La dieta detox è la soluzione che fa al caso tuo

Con l’arrivo di giugno, molte persone si preoccupano di prepararsi alla prova costume, spesso adottando diete detox. Queste diete prevedono l’assunzione di alimenti specifici e l’eliminazione di alcuni cibi per determinati periodi, con l’obiettivo di depurare l’organismo e perdere peso. Le diete detox sono spesso consigliate come metodo rapido per migliorare l’aspetto fisico prima dell’estate. Tuttavia, non esistono indicazioni ufficiali che ne confermino l’efficacia o la sicurezza a lungo termine.

Con l’arrivo di giugno, iniziamo specialmente noi donne a preoccuparci per la temuta prova costume, manca poco al mare.Infatti con la bella stagione, sentiamo il bisogno di rimetterci in forma, dopo il “letargo” invernale! Abbiamo ancora poco tempo, ma non preoccupatevi, con costanza e qualche. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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