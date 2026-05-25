Dieta prova costume | come riacquistare la forma fisica con la detox
Una donna di 35 anni è stata trovata priva di sensi in casa dopo aver seguito una dieta detox troppo restrittiva. I soccorsi hanno portato la vittima in ospedale, dove è stata ricoverata in codice rosso. La polizia ha sequestrato prodotti dimagranti acquistati online e sta indagando sulle condizioni di salute della donna. Nessuna altra persona risulta coinvolta.
Quanti sacrifici siamo disposti a fare per la prova costume di questa estate? Rinunce, digiuni, sedute estenuanti in palestra pur di raggiungere il tanto desiderato peso forma. Infatti con la bella stagione, tanto gli uomini quanto le donne sentono il bisogno di riprendere in mano il proprio. 🔗 Leggi su Baritoday.it
ESTATE 2026 : LA MIA STRATEGIA SGONFIARE LA SILHOUETTE
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