Dieta prova costume | come riacquistare la forma fisica con la detox

Notizia in breve

Una donna di 35 anni è stata trovata priva di sensi in casa dopo aver seguito una dieta detox troppo restrittiva. I soccorsi hanno portato la vittima in ospedale, dove è stata ricoverata in codice rosso. La polizia ha sequestrato prodotti dimagranti acquistati online e sta indagando sulle condizioni di salute della donna. Nessuna altra persona risulta coinvolta.