Anno difficile con crescita debole | Puntare su qualità del lavoro e coesione sociale

Il 2025 si è rivelato un anno complicato per l’economia e la società di Piacenza, con una crescita debole dopo la ripresa post-pandemica. Il rallentamento dell’economia globale, causato da instabilità politica e altri fattori internazionali, ha influenzato anche la regione. Le autorità locali indicano come priorità il miglioramento della qualità del lavoro e la coesione sociale per affrontare le difficoltà.

«Il 2025 è stato un anno difficile per il sistema economico e sociale piacentino, che dopo la fase di ripresa successiva alla crisi pandemica, già nel 2024 aveva iniziato a risentire del progressivo rallentamento della crescita economica internazionale, determinato dall’instabilità politica e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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