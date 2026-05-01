Primo Maggio Mattarella | Morti sul lavoro tributo inaccettabile Paese vive di coesione sociale

Il presidente della Repubblica ha partecipato alle celebrazioni del Primo Maggio presso lo stabilimento Piaggio di Pontedera, sottolineando che le morti sul lavoro sono un tributo inaccettabile. Nel suo intervento ha ricordato l’importanza della coesione sociale per il Paese, evidenziando come le celebrazioni siano un momento di riflessione su temi legati all’occupazione e alla sicurezza. La visita si inserisce nel percorso degli ultimi anni di appuntamenti nei luoghi simbolo dell’attività produttiva nazionale.