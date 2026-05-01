Primo Maggio Mattarella | Morti sul lavoro tributo inaccettabile Paese vive di coesione sociale
Il presidente della Repubblica ha partecipato alle celebrazioni del Primo Maggio presso lo stabilimento Piaggio di Pontedera, sottolineando che le morti sul lavoro sono un tributo inaccettabile. Nel suo intervento ha ricordato l’importanza della coesione sociale per il Paese, evidenziando come le celebrazioni siano un momento di riflessione su temi legati all’occupazione e alla sicurezza. La visita si inserisce nel percorso degli ultimi anni di appuntamenti nei luoghi simbolo dell’attività produttiva nazionale.
Sceglie lo stabilimento Piaggio di Pontedera Sergio Mattarella per aprire le celebrazioni della Festa del Lavoro 2026, proseguendo il cammino iniziato ormai da qualche anno sui luoghi simbolo della creatività e dell’operosità del Paese. Il Capo dello Stato riparte dalle priorità, ricorda le “oltre mille vite spezzate ogni anno” dagli incidenti sul lavoro: “Si tratta di un tributo inaccettabile”, torna a ripetere, chiamando ancora una volta a un impegno condiviso. Imprenditori, lavoratori, istituzioni, società: “La lotta alle incurie, all’illegalità, alle imprudenze deve coinvolgere tutti”, scandisce, perché la sicurezza sul lavoro “resta un dovere, che non consente rinunce o distinguo”.🔗 Leggi su Lapresse.it
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