Un esperto universitario ha dichiarato che il modello economico attuale, che si basa sulla riduzione dei costi e sulla diffusione del lavoro precario, non può più essere sostenuto. Ha sottolineato la necessità di concentrarsi su aspetti come la qualità, l’innovazione e la coesione sociale per affrontare le sfide del mercato del lavoro. La sua analisi si inserisce in un quadro di discussioni più ampie sui cambiamenti economici e sociali in corso.

Il modello economico basato sulla compressione dei costi e sulla diffusione della precarietà “non è più sostenibile”. A sostenerlo è Antonio Viscomi, Professore Ordinario di Diritto del lavoro presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro e Direttore del Centro di Ricerca universitario “DIGIT LAB LAW – Transizione digitale, autonomie negoziali e rapporti di lavoro”, intervenuto su Fast News Platform in un approfondimento dedicato al futuro del lavoro in Italia. Viscomi, già direttore del Dipartimento di Diritto dell’Organizzazione Pubblica, Economia e Società, nonché direttore della Biblioteca Giuridica e componente del primo Consiglio di...🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Viscomi (Università di Catanzaro): “Il lavoro precario non regge più. Serve puntare su qualità, innovazione e coesione sociale”

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