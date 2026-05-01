Il personale ATA scolastico può convertire le ferie in giorni di malattia in caso di malattia durante il periodo di riposo. L'Aran ha stabilito le modalità per effettuare questa conversione, che permette di recuperare i giorni di ferie persi a causa di un'assenza per malattia. La normativa si applica ai dipendenti che si trovano in questa situazione e definisce le procedure da seguire per regolarizzare la situazione.

? Cosa sapere L'Aran stabilisce la conversione delle ferie in malattia per il personale ATA scolastico.. La sospensione del riposo scatta se l'assenza supera i tre giorni o prevede ricoveri.. L’Aran ha fornito un chiarimento decisivo sulla gestione delle ferie del personale ATA che coincidono con periodi di malattia, stabilendo che la sospensione del riposo non avviene in modo automatico ma dipende da soglie temporali e requisiti documentali precisi. La nuova interpretazione applicativa affronta il nodo della sovrapposizione tra assenze per motivi di salute e periodi di vacanza già programmati, garantendo che il diritto al recupero psico-fisico, sancito dall’articolo 36 della Costituzione, trovi un equilibrio con le esigenze organizzative della scuola.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Personale ATA: come recuperare le ferie se si ammala durante il riposo

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