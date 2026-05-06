Anno 1 n 13 – Mondo ATA Ferie personale su 5 giorni + graduatorie 24 mesi e riepilogo settimanale

Nella newsletter di questa settimana si parla delle ferie del personale scolastico, che saranno di cinque giorni, e delle graduatorie, aggiornate ogni 24 mesi. Viene anche fornito un riepilogo degli eventi della settimana dedicati al mondo ATA. La pubblicazione si rivolge a chi lavora nel settore, a chi è in graduatoria e a chi desidera entrare nel sistema.

Mondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci. Niente confusione, solo ciò che serve davvero per orientarsi e fare scelte consapevoli: tra norme, scadenze e novità. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Graduatorie ATA 24 mesi, come gestire le frazioni di servizio inferiori a 16 giorni Personale ATA, ferie non godute entro aprile: cosa cambia con l’orario su cinque giorniLe ferie non godute dal personale ATA devono essere utilizzate, di norma, entro il mese di aprile dell’anno scolastico successivo. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Leone in Africa, un messaggio al mondo; RSF, la libertà di stampa nel mondo al livello più basso da 25 anni, gli USA retrocedono di 7 punti - Ordine Dei Giornalisti; LA STORIA ALL’ORIZZONTE: Bulega in Ungheria insegue un posto nella storia del WorldSBK; Il diamante verde-blu torna in asta. È uno degli otto più rari al mondo. Condannato ad un anno e sei mesi il quarantaduenne sorpreso dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Baiano durante una cessione di droga - facebook.com facebook Parma, crescono del 4% in un anno le imprese guidate da stranieri. Costruzioni e commercio il top x.com