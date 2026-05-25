Anna Tatangelo guest star di Comici in Palazzo lo spettacolo di cabaret approda al teatro di Verdura

Sarà Anna Tatangelo la guest star della gang cabaret di Comici in Palazzo che martedì 4 agosto alle ore 21 si esibiranno al teatro di Verdura di Palermo con il loro irriverente spettacolo. Dopo il grande successo registrato lo scorso anno, la comicità spontanea e fresca di ‘Comici in Palazzo’ è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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