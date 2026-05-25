Anna Tatangelo guest star di Comici in Palazzo lo spettacolo di cabaret approda al teatro di Verdura

Da palermotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sarà Anna Tatangelo la guest star della gang cabaret di Comici in Palazzo che martedì 4 agosto alle ore 21 si esibiranno al teatro di Verdura di Palermo con il loro irriverente spettacolo. Dopo il grande successo registrato lo scorso anno, la comicità spontanea e fresca di ‘Comici in Palazzo’ è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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