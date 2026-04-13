Din Don Down – Alla ricerca di Dio | lo spettacolo dei record di Paolo Ruffini al Teatro di Verdura

Domenica 9 agosto, al Teatro di Verdura di Palermo, si terrà lo spettacolo “Din Don Down – Alla ricerca di (D)io” di Paolo Ruffini. L’evento ha già registrato oltre settanta sold out su altrettante date e ha venduto più di 100 mila biglietti. Si tratta di uno degli spettacoli più seguiti dell’estate, con una lunga serie di appuntamenti già esauriti in diverse città italiane.

Dopo oltre 70 sold out su 70 date e oltre 100 mila biglietti venduti, “Din Don Down – Alla ricerca di (D)io”, lo spettacolo dei record di Paolo Ruffini, domenica 9 agosto sbarca al Teatro di Verdura di Palermo.Con la Compagnia Mayor Von Frinzius di attori con disabilità, con Claudia Campolongo al.🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Paolo Ruffini porta in Arena lo spettacolo “Din Don Down - Alla ricerca di (D)io” “Din Don Down – Alla ricerca di (D)io”, all’Este Music Festival lo spettacolo con Paolo RuffiniUn vero e proprio fenomeno culturale che ha conquistato anno dopo anno un suo spazio nell’immaginario collettivo e nel patrimonio artistico italiano,... Finale Din Don Down con Paolo Ruffini Teatro Alfieri Torino