Anna Tatangelo ha condiviso alcune foto del battesimo della sua secondogenita, Beatrice. Le immagini mostrano un allestimento curato e un’atmosfera in stile fiabesco, con la famiglia riunita in occasione dell’evento. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla cerimonia o sulla location. La cantante ha pubblicato le immagini sui social, senza aggiungere commenti.

Atmosfera fiabesca, famiglia riunita e un allestimento curato in ogni particolare per la secondogenita. Un giorno da custodire tra i ricordi più belli. Anna Tatangelo ha condiviso con i suoi follower alcuni momenti del battesimo della figlia Beatrice, celebrato con una cerimonia raccolta ma molto curata, trasformata in una vera festa di famiglia. Le immagini pubblicate sui social hanno mostrato per la prima volta scorci della giornata dedicata alla bambina, nata lo scorso gennaio dalla relazione con Giacomo Buttaroni. Accanto alla cantante, sorridente e visibilmente emozionata, c’erano gli affetti più stretti e un’atmosfera costruita nei minimi dettagli. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Anna Tatangelo sorprende i fan con le immagini del battesimo di Beatrice, un dettaglio non è passato inosservato

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