Il battesimo della figlia di Anna Tatangelo Beatrice è una festa in rosa con torta a due piani e orsetti

Da fanpage.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Anna Tatangelo ha condiviso sui social alcuni scatti del battesimo della figlia Beatrice, celebrato con una festa in rosa. La cerimonia includeva decorazioni dettagliate, una torta a due piani e fotografie di famiglia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Anna Tatangelo ha condiviso sui social alcuni momenti del battesimo della piccola Beatrice, celebrato con una festa elegante nei toni del rosa, tra decorazioni curate, una torta a due piani e foto di famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Anna Tatangelo, il battesimo da sogno della piccola Beatrice: la festa rosa e la torta spettacolare

Video Anna Tatangelo, il battesimo da sogno della piccola Beatrice: la festa rosa e la torta spettacolare

Notizie e thread social correlati

Il battesimo di Beatrice (figlia di Anna Tatangelo): la torta a due piani, la piramide di meringhe. Tutti i dettagliDurante il battesimo di Beatrice, figlia di Anna Tatangelo, è stata servita una torta a due piani con una piramide di meringhe.

Anna Tatangelo, il Battesimo della figlia Beatrice è un sogno in rosaAnna Tatangelo ha celebrato il battesimo della figlia Beatrice con una cerimonia privata.

Argomenti più discussi: Benjamin Mascolo emoziona tutti: il battesimo della figlia Athena con Fede nel ruolo di padrino; Chi è Emis Killa: dal freestyle al rap | Sto crescendo, ora mi piace rappare di più.

anna tatangelo il battesimo della figliaIl battesimo di Beatrice (figlia di Anna Tatangelo): la torta a due piani, la piramide di meringhe. Tutti i dettagliMentre sul piano lavorativo è da poco uscita con Notte poetica (feat. Welo), su quello familiare e personale sta vivendo una seconda primavera. Oggi la cantante vive una stagione di profonda serenit ... today.it

anna tatangelo il battesimo della figliaAnna Tatangelo, il battesimo da sogno della piccola Beatrice: la festa rosa, la torta spettacolare e la foto di famiglia che conquista i socialUna giornata all'insegna dell'amore e della famiglia per Anna Tatangelo, che ha festeggiato il battesimo della figlia Beatrice con una cerimonia intima ma ricca di dettagli ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web