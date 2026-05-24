Il battesimo della figlia di Anna Tatangelo Beatrice è una festa in rosa con torta a due piani e orsetti

Anna Tatangelo ha condiviso sui social alcuni scatti del battesimo della figlia Beatrice, celebrato con una festa in rosa. La cerimonia includeva decorazioni dettagliate, una torta a due piani e fotografie di famiglia.

Anna Tatangelo ha condiviso sui social alcuni momenti del battesimo della piccola Beatrice, celebrato con una festa elegante nei toni del rosa, tra decorazioni curate, una torta a due piani e foto di famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Anna Tatangelo, il battesimo da sogno della piccola Beatrice: la festa rosa e la torta spettacolare

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Anna Tatangelo, il Battesimo della figlia Beatrice è un sogno in rosaAnna Tatangelo ha celebrato il battesimo della figlia Beatrice con una cerimonia privata.

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