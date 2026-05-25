Animali esotici in vendita sul web ma è tutto falso

La Guardia di finanza di Bologna ha scoperto un sistema fraudolento che pubblicava annunci online di animali esotici protetti, tra cui scimmie, pappagalli, volpi, procioni e rettili. Gli annunci promuovevano la vendita di questi animali, ma si trattava di inserzioni false. Le verifiche hanno evidenziato come gli annunci non corrispondessero a vendite reali, evidenziando un tentativo di truffa attraverso il web.

Scimmie, pappagalli, volpi, procioni e rettili in vendita online come animali esotici protetti, ma la Guardia di finanza di Bologna ha individuato un presunto sistema fraudolento. Un sito internet veniva utilizzato, secondo gli investigatori, per attirare acquirenti e ottenere acconti per animali. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Trench Devil: The Most Functional Exotic Bully in the Game | Season 7 - Ep 7

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