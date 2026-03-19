auto fantasma in vendita sul web quattro denunce

Quattro persone sono state denunciate dai carabinieri di Meda, che hanno scoperto un’auto fantasma in vendita online. Le autorità hanno identificato e segnalato tre uomini e una donna coinvolti nell’attività. L’indagine ha portato alla denuncia in stato di libertà di tutte le persone coinvolte. L’auto, che non risultava intestata a nessuno, era pubblicizzata come se fosse disponibile per l’acquisto.

I carabinieri di Meda hanno denunciato in stato di libertà quattro persone — tre uomini e una donna, tra i 21 e i 44 anni, residenti nelle province di Chieti e Campobasso e già note alle forze dell’ordine — ritenute responsabili, in concorso, di truffa, riciclaggio e indebito utilizzo di carte di pagamento. La denuncia arriva al termine di un’indagine coordinata dalla Procura di Monza. L’inchiesta è partita nell’ottobre 2025, quando un 39enne di Meda ha segnalato di essere stato vittima di una truffa mentre cercava un’auto usata. Dopo aver risposto a un annuncio su un portale online, l’uomo ha dato seguito alle richieste versando 4mila euro di caparra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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