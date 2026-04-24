Un giovane residente nella provincia di Milano è stato denunciato dai Carabinieri di Aquilonia con l’accusa di aver messo in vendita un’auto online e poi averla fatto sparire, lasciando il compratore senza il veicolo. L’indagine ha portato alla scoperta di una truffa ai danni di un cittadino irpino, con il materiale raccolto che ha portato all’identificazione del sospettato. La vicenda si è conclusa con la denuncia presso l’Autorità giudiziaria competente.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Aquilonia hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria, un ragazzo della provincia di Milano, resosi responsabile del reato di “truffa” a danno di un cittadino irpino. L’uomo, pubblicava sul web un annuncio relativo alla vendita di un’autovettura. L’ignaro cittadino, allettato dalla conveniente offerta commerciale, dopo aver contattato il venditore, concordava l’acquisto dell’auto saldando un anticipo sulla cifra pattuita con un bonifico di circa 1.400,00 euro. Dopo l’avvenuta transazione economica il finto rivenditore si rendeva di fatto “irreperibile”, interrompendo ogni...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Auto in vendita sul web, poi sparisce: smascherato truffatore

LA POLIZIA STRADALE HA MESSO IN GUARDIA GLI AUTOMOBILISTI SU 3 PERICOLOSISSIME TRUFFE AL BENZINAIO!

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