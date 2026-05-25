Una giovane cantante, arrivata da una regione italiana, ha dichiarato di essere cresciuta molto e di sognare grandi nomi come Ariana Grande e Mahmood. A 25 anni, ha lasciato la sua terra per Milano con l’obiettivo di entrare nel mondo musicale. Durante un evento pubblico, ha condiviso le sue aspirazioni e il percorso di crescita personale e artistica. La ragazza ha partecipato a un programma televisivo, attirando l’attenzione del pubblico con le sue parole.

Milano, 25 maggio 2026 – Angelica Paola Ibba, 25 anni, dalla Sardegna a Milano è arrivata per inseguire il sogno di lavorare nel mondo della musica. E sin da quando aveva 9 anni ha lavorato per arrivarci. ‘Ti lascio una canzone’, ‘The Voice’, ‘Sanremo Giovani’ e sino a pochi giorni fa Amici di Maria De Filippi. Dove Angie è arrivata sino alla finale. Angelica, c’è una Angie pre Amici e una post Amici? “Sì, è un’esperienza intensa che non ti fa uscire come sei entrata. Mi sento cresciuta tanto, facevamo tante lezioni e questo mi ha aiutata a crescere musicalmente. A livello personale mi ha aiutata tanto, mi ha formata”. L’aspetto più bello e quello più difficile di questa esperienza? “Il più bello sicuramente aver vissuto con tutti i miei compagni e con Maria e con tutte le persone che lavorano lì. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Angie da Amici al pubblico sognando Ariana Grande e Mahmood: “Sono cresciuta tanto”

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Amici 25 - Angie vince il premio delle radio

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rifletterei sul fatto che amici ha rinunciato a essere una scuola per diventare un reality dove va avanti chi è già preparato (lorenzo angie o tutti i cantanti passati da sanremo giovani) perché fare ascolti è più importante di realizzare una trasmissione seria e one x.com

Ho disperatamente bisogno di alcune raccomandazioni musicali reddit

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