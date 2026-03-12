Amici 25 la seconda opportunità di Lorenzo Angie Plasma e Michele | così si sono riscoperti
In questa edizione di Amici 25, Lorenzo Salvetti, Angie, Plasma e Michele hanno avuto una seconda possibilità di mostrare le proprie capacità. La trasmissione ha deciso di riaccendere il loro percorso, offrendo loro un’altra chance di confrontarsi con il pubblico e con i giudici. Questi quattro concorrenti si sono riscoperti grazie a questa opportunità, che ha permesso loro di riprendere in mano il proprio talento.
La parabola della seconda opportunità è chiaramente uno dei temi di Amici 25: in quest'edizione, la trasmissione ha dato una nuova veste ad autori già "conosciuti" come Lorenzo Salvetti, ma anche Angie, Michele Ballo e Plasma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
