Amici 25 la Finale | la scaletta il ballottaggio al televoto tra Angie e Lorenzo i finalisti e al vincitore un premio da 150mila euro in gettoni d’oro

Stasera, domenica 17 maggio, va in onda su Canale 5 la finale della 25ª edizione di “Amici di Maria De Filippi”. La serata si apre con un ballottaggio al televoto tra due dei finalisti, Angie e Lorenzo. I concorrenti rimasti in gara si sfidano per aggiudicarsi il primo premio, che consiste in 150.000 euro in gettoni d’oro. La diretta segue l’ultima fase del percorso del talent show, con i partecipanti che si preparano alla decisione finale.

Si apre con un ballottaggio la Finale della 25esima edizione di “ Amici di Maria De Filippi ”, in diretta su Canale 5 questa sera domenica 17 maggio. Maria De Filippi accoglierà due cantanti finalisti Angie e Lorenzo e solo di loro, grazie al responso del televoto, si aggiungerà ai quattro già confermati i tre ballerini: Nicola, Emiliano e Alessio con la cantante Elena. Il Premio per il vincitore è del valore150 mila euro in gettoni d’oro. Il Premio al vincitore di categoria è del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro. Sarà assegnato anche il Premio della Critica Enel del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro decretato da una giuria composta dalle principali testate tra giornali quotidiani, agenzie e siti, tra cui anche noi di FqMagazine-IlFattoQuotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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