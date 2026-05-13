Per la prima volta una donna guida la Camera Penale di Rimini eletta presidente l’avvocata Casali
Per la prima volta nella sua storia, la Camera Penale di Rimini ha scelto una donna come presidente. L’avvocata Tiziana Casali è stata eletta all’incarico durante l’ultimo congresso dell’ente, che fa parte dell’Unione Camere Penali Italiane. La nomina segna un momento importante per l’organizzazione, che ora vede una rappresentante femminile alla guida. La Casali succede a un collega e si insedia ufficialmente nel nuovo ruolo.
L’avvocata Tiziana Casali è la nuova presidente della Camera Penale di Rimini “Veniero Accreman”, aderente all’Unione Camere Penali Italiane. Per la prima volta nella storia dell’associazione dei penalisti riminesi, la guida della Camera Penale viene affidata a una donna. Presidente onorario.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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