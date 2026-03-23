Casalvecchio di Puglia Magia e Tradizione | il Successo dei Fuochi di San Giuseppe

CASALVECCHIO DI PUGLIA (FG) – Le fiamme che squarciano il buio, il profumo della legna che arde e il calore di una comunità che si ritrova. Ieri sera Casalvecchio di Puglia ha rinnovato il suo rito più atteso: i Fuochi di San Giuseppe. Un’edizione da record che ha visto il borgo della Capitanata invaso dal pubblico delle grandi occasioni, confermando l'evento come uno dei momenti più sentiti e attrattivi dei Monti Dauni.. L’affluenza massiccia ha premiato lo sforzo organizzativo: sold out agli stand enogastronomici, dove i visitatori hanno potuto gustare i sapori autentici del territorio, tra prodotti tipici e ricette tramandate di generazione in generazione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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