Gibuti Guelleh rieletto presidente con il 97,81% dei voti

Il presidente di Gibuti è stato rieletto con il 97,81% dei voti durante le elezioni presidenziali, secondo i dati ufficiali pubblicati oggi. Si tratta del suo sesto mandato alla guida del paese, una nazione posizionata strategicamente nel Corno d’Africa. I risultati ufficiali confermano l’esito delle consultazioni elettorali, che hanno coinvolto gli elettori locali. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui processi di voto o sulle alternative politiche presentate.

Il presidente di Gibuti Ismaïl Omar Guelleh è stato rieletto con il 97,81% dei voti per il suo sesto mandato alla guida di questa nazione strategicamente importante del Corno d'Africa, secondo i risultati ufficiali completi delle elezioni presidenziali pubblicati oggi. Ismaïl Omar Guelleh, che governa Gibuti dal 1999, aveva un unico avversario, Mohamed Farah Samatar, poco conosciuto dal grande pubblico, che ha ottenuto il 2,19% dei voti, secondo i dati pubblicati dal ministero dell'Interno e che devono essere convalidati dal Consiglio costituzionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gibuti, Guelleh rieletto presidente con il 97,81% dei voti Il naufragio di Gravina: rieletto col 98,7% dei voti, oggi tutti vogliono la sua testaFino allo scorso anno il presidente della Federcalcio viaggiava "a vele spiegate". Leggi anche: Costa Rica, Laura Fernandez presidente con il 48,9% dei voti Temi più discussi: Gibuti, Guelleh rieletto presidente con il 97,81% dei voti; Gibuti, Guelleh rieletto presidente con il 97,81% dei voti; Gibuti, Guelleh rieletto presidente con il 97,81% dei voti. Gibuti, Guelleh rieletto presidente con il 97,81% dei votiIl presidente di Gibuti Ismaïl Omar Guelleh è stato rieletto con il 97,81% dei voti per il suo sesto mandato alla guida di questa nazione strategicamente importante del Corno d'Africa, secondo i risul ... ansa.it Gibuti al voto, il presidente Guelleh verso il sesto mandatoGIBUTI - Il presidente di Gibuti, Ismail Omar Guelleh, si candiderà per un sesto mandato alle elezioni di oggi in questa nazione strategicamente importante del Corno d'Africa, dove dovrà affrontare un ... ansa.it Il Gibuti è uno dei Paesi più minuti dell’Africa, ma ha sempre goduto di un’influenza politica ed economica vastissima. Il perché è spiegato dalla sua risorsa più preziosa: la collocazione geografica. La Repubblica si affaccia sullo stretto di Bab el-Mandeb fra M - facebook.com facebook “ #Gibuti si autodefinisce la sentinella dello stretto di #Babel-Mandeb, uno snodo vitale nel commercio internazionale. É un Paese molto importante anche perchè la sua posizione geografica ha attratto un quantitativo sproporzionato di basi militari, tra cui quell x.com