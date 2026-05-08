Garlasco nuove intercettazioni ad Andrea Sempio | Quando sono andato…

A Garlasco, continuano le indagini sul caso di un omicidio che ha coinvolto un uomo recentemente intercettato. Le registrazioni rivelano conversazioni in cui si fa riferimento a momenti specifici e spostamenti dell’indagato. Da settimane il procedimento giudiziario si sviluppa attraverso nuovi filoni investigativi, con interrogatori e analisi di intercettazioni che non smettono di alimentare discussioni e curiosità pubbliche.

Da settimane il nuovo filone investigativo sul delitto di Garlasco continua ad alimentare interrogativi, indiscrezioni e tensioni mediatiche. L’indagine della Procura di Pavia su Andrea Sempio sta infatti entrando in una fase sempre più delicata, mentre gli inquirenti stanno passando al setaccio una lunga serie di elementi raccolti negli ultimi mesi. Sullo sfondo resta sempre l’omicidio di Chiara Poggi, uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi decenni in Italia. >> Garlasco, la notizia su Alberto Stasi arrivata ora: l’annuncio dell’avvocato Nelle ultime ore l’attenzione degli investigatori si sarebbe concentrata ancora una volta su conversazioni captate durante le attività tecniche disposte dagli inquirenti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Garlasco News: le Nuove Intercettazioni e l'Intervista di Sempio

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I legali di Andrea Sempio, gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, sono già al lavoro stamani per recuperare del materiale audio, ossia quel podcast che il 38enne, come riferito, stava ascoltando il 14 aprile del 2025 quando una microspia ha captato in - facebook.com facebook

Notificato ad Andrea Sempio l’avviso di chiusura dell'inchiesta firmato dal procuratore aggiunto Stefano Civardi e dai pm Giuliana Rizza e Valentina De Stefano x.com