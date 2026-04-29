Rafael Jódar ha affrontato Jannik Sinner nei quarti di finale del Masters1000 di Madrid. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, ma Jódar ha dichiarato di aver giocato alla pari, sottolineando che la differenza si è vista nei punti più importanti. Il torneo si è quindi fermato per il tennista, che però ha mostrato buone prestazioni nel corso della gara.

Il percorso di Rafael Jódar al Masters1000 di Madrid si è interrotto nei quarti di finale contro il numero uno del mondo Jannik Sinner, ma ha lasciato in eredità molto più di una semplice sconfitta. Il giovane madrileno, protagonista di una settimana che lo ha proiettato sotto i riflettori internazionali, ha mostrato maturità e lucidità nell’analisi del match e, più in generale, del proprio momento di crescita. In conferenza stampa, Jódar ha subito raccolto e rilanciato il messaggio di Sinner, che lo ha invitato a non bruciare le tappe: “ Sono d’accordo con quello che dice. Dopotutto, è il mio primo anno nel circuito. Ci sono ancora molti tornei in questa stagione e molti altri a venire.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rafael Jódar analizza lo scontro con Sinner: “Ho giocato alla pari, ma la differenza c’è stata nei punti importanti”

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