A Cavallino-Treporti affluenza al 58% 59% a Torre di Mosto

A Cavallino-Treporti e Torre di Mosto i seggi sono stati chiusi con affluenze rispettivamente del 58% e del 59%. I due comuni della città metropolitana hanno votato insieme al capoluogo, che ha registrato la sua percentuale di partecipazione. I dati definitivi sono ora al vaglio delle autorità competenti. Nessun dettaglio sui risultati definitivi è stato ancora comunicato.

Chiusi i seggi anche a Cavallino-Treporti e Torre di Mosto, i due comuni della città metropolitana al voto insieme al capoluogo.L'affluenza è del 58% a Cavallino-Treporti, più di 10 punti in meno del 2020 (era del 68,8%). A Torre di Mosto 58,95%, nel 2020 era del 65,89%. A breve i risultati e i. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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