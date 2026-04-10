Un modello da seguire L’Ospitaletto fatto in casa

In due anni, la squadra locale è passata dall’Eccellenza alla Serie C. Recentemente, ha ottenuto la salvezza nel campionato di terza serie vincendo contro la Virtus Verona, con tre partite di anticipo rispetto alla fine del torneo. La squadra ha raggiunto questo risultato con il monte ingaggi più basso tra le squadre partecipanti.

OSPITALETTO (Brescia) In due anni è passato dall’Eccellenza alla Serie C, pochi giorni fa ha conquistato sul campo della Virtus Verona la salvezza con ben tre giornate d’anticipo e col monte ingaggi più basso. Il sogno dell’Ospitaletto può continuare grazie alle lungimiranti scelte sportive e alla politica economica del club (guidato da Giuseppe Taini e dal presidente onorario Sandro Musso) che dovrebbe essere preso come esempio da molte altre società per i risultati ottenuti in campo e fuori. Sanno fare bene i conti in Franciacorta, dove non esistono maxi-budget ma una sana ed efficace programmazione. Una sfida che parte da un dato: 664.055 euro di monte stipendi (senza bonus), il più basso dell’intera categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Un modello da seguire. L’Ospitaletto fatto in casaLa squadra di mister Quaresmini si è salvata con tre giornate di anticipo. I segreti di un club virtuoso: costi contenuti e calciatori del territorio. sport.quotidiano.net

Soccorsi mobilitati questa mattina alle 10,30 in via Ospitaletto, a Santa Vittoria. L’addetto era già all’esterno della cabina all’arrivo dei sanitari del 118 - facebook.com facebook