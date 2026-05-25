Ancora una tragedia al Coroneo | giovane detenuto trovato morto nella sua cella
Un giovane tra i 30 e i 40 anni è stato trovato morto questa mattina all’interno della sua cella nel carcere del Coroneo, dove stava scontando la pena. La scoperta è avvenuta nel primo pomeriggio e sono in corso le verifiche per accertare le cause del decesso. La polizia ha avviato un’indagine e sono stati disposti gli accertamenti sanitari e forensi necessari. La cella è stata messa sotto sequestro.
Un giovane tra i 30 e i 40 anni è stato trovato morto questa mattina, lunedi 25 maggio, all'interno della cella del carcere del Coroneo dove stava scontando la sua pena. L'uomo, un cittadino di nazionalità italiana, è stato trovato esanime nel suo letto. Sul posto è giunto, chiamato dalla casa. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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