Ancora una tragedia al Coroneo | giovane detenuto trovato morto nella sua cella

Notizia in breve

Un giovane tra i 30 e i 40 anni è stato trovato morto questa mattina all’interno della sua cella nel carcere del Coroneo, dove stava scontando la pena. La scoperta è avvenuta nel primo pomeriggio e sono in corso le verifiche per accertare le cause del decesso. La polizia ha avviato un’indagine e sono stati disposti gli accertamenti sanitari e forensi necessari. La cella è stata messa sotto sequestro.