Violenza in carcere detenuto colpisce agente con un pugno e lo manda al pronto soccorso

Nelle strutture penitenziarie si sono verificati due incidenti nel fine settimana. In uno dei casi, un detenuto ha dato fuoco a un incendio, mentre in un altro episodio un agente è stato colpito con un pugno da un altro detenuto, che lo ha costretto a recarsi al pronto soccorso. Entrambi gli episodi sono avvenuti nel carcere di Marassi e sono stati segnalati alle autorità competenti.