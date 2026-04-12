Violenza in carcere detenuto colpisce agente con un pugno e lo manda al pronto soccorso
Nelle strutture penitenziarie si sono verificati due incidenti nel fine settimana. In uno dei casi, un detenuto ha dato fuoco a un incendio, mentre in un altro episodio un agente è stato colpito con un pugno da un altro detenuto, che lo ha costretto a recarsi al pronto soccorso. Entrambi gli episodi sono avvenuti nel carcere di Marassi e sono stati segnalati alle autorità competenti.
Altro episodio di violenza nel carcere di Marassi dove sabato, dopo che un detenuto ha appiccato un incendio, un altro ha sferrato un pugno a un agente della polizia penitenziaria.È successo nella prima sezione, al piano terra. Qui, un detenuto di origine marocchina, classe 1999, ha colpito un.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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