Ancona rinnova il patto per la lettura e rafforza la rete cittadina del libro

Da anconatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ancona ha rinnovato il Patto per la Lettura, rafforzando la rete cittadina dedicata al libro. La firma dell’accordo coinvolge enti pubblici e privati, confermando l’impegno per promuovere la lettura e l’accesso alla cultura. L’obiettivo è potenziare iniziative e progetti già esistenti, stimolare la partecipazione della comunità e sostenere le attività legate alla promozione del libro in tutta la città.

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ANCONA – Ancona rinnova il proprio Patto per la Lettura, confermando il ruolo della città come comunità impegnata nella promozione del libro, della conoscenza e dell’accesso alla cultura. Il documento, rinnovato con una delibera di giunta del 2025, nasce dal riconoscimento ottenuto dal Comune di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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