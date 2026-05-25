Ancona rinnova il patto per la lettura e rafforza la rete cittadina del libro

Notizia in breve

Ancona ha rinnovato il Patto per la Lettura, rafforzando la rete cittadina dedicata al libro. La firma dell’accordo coinvolge enti pubblici e privati, confermando l’impegno per promuovere la lettura e l’accesso alla cultura. L’obiettivo è potenziare iniziative e progetti già esistenti, stimolare la partecipazione della comunità e sostenere le attività legate alla promozione del libro in tutta la città.