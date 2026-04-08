Cultura accessibile a tutti | al via le adesioni per il rinnovo del Patto locale per la lettura

FASANO - Trasformare il piacere di sfogliare un testo in un autentico diritto condiviso, capace di diventare il motore di crescita culturale e umana per l'intera comunità. Con questo obiettivo l'Amministrazione comunale di Fasano, in sinergia con "I Portici - Biblioteca di Comunità Ignazio Ciaia". 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Catania Book Festival 2026, Dei Pieri: “Trasformare la cultura in infrastruttura permanente e accessibile a tutti”"In vista della corsa a Capitale Italiana della Cultura, servono biblioteche di quartiere e hub sociali come pilastri di un welfare culturale...

Cosa c’è dietro il mancato rinnovo del New Start. La lettura di Castelli (Iai)La fine del New Start, giunto oggi alla sua scadenza ufficiale, segna un passaggio storico nella governance globale del nucleare.

Temi più discussi: 4 milioni per progetti di partecipazione culturale inclusiva. L’assessore Giuseppe Meloni: La cultura deve essere davvero di tutti; Salerno, l'appello di Rosaria Chechile: Rendere accessibili a tutti i beni culturali; Mappare l’accessibilità: la montagna punta a un salto culturale; Pordenone. Città che sorprende: la nuova guida di PromoTurismoFVG dedicata a Pordenone e al suo territorio.

Rendere accessibili a tutti i beni culturali di SalernoAbbattere le barriere architettoniche e rendere fruibile e accessibile a tutti il patrimonio architettonico e culturale della città. È questa una delle propos ... gazzettadisalerno.it

Con Baratta per Tutti la biblioteca diventa accessibileMANTOVA Rendere la cultura davvero accessibile non è più un’opzione, ma una responsabilità. Da questa visione nasce Baratta per Tutti, il progetto ... vocedimantova.it

Alberto Angela compie oggi 64 anni. Uno dei volti più amati della televisione italiana, capace di rendere la cultura accessibile a tutti con un linguaggio semplice ma mai banale. Negli anni ha trasformato la divulgazione in un racconto coinvolgente, portando m - facebook.com facebook