Il Comune di Ancona ha aperto un sondaggio online per raccogliere opinioni sulla futura gestione dei parcheggi nell’area tra via Scandali e piazza Fontana. La consultazione mira a raccogliere indicazioni dai residenti sulla riorganizzazione della sosta nella zona. Il questionario sarà disponibile per un periodo di tempo limitato e può essere compilato tramite il sito ufficiale del Comune. La decisione segue le richieste di migliorare la viabilità locale.

Il Comune di Ancona ha lanciato un sondaggio digitale per coinvolgere i residenti nella riorganizzazione della sosta nell’area tra via Scandali e piazza Fontana. L’amministrazione valuta infatti l’introduzione di parcheggi a pagamento e spazi riservati ai soli abitanti, coinvolgendo direttamente chi vive nelle vie Circonvallazione, XXV Aprile e Marini. La nuova gestione dei parcheggi tra via Marini e la Cittadella. Il piano di mobilità che sta prendendo forma tocca un perimetro specifico della città, comprendente via Scandali, via XXV Aprile, via Marini e la zona di piazza Fontana. L’obiettivo del Comune è definire una nuova distribuzione degli spazi stradali, bilanciando le esigenze di chi abita il quartiere con quelle di chi transita nell’area. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona, parcheggi in zona Scandali: il Comune lancia il sondaggio

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