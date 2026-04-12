Seconda categoria Ankon Dorica festeggia Una promozione in Prima a suon di record

Venerdì sera si sono ufficialmente conclusi i primi incontri della stagione 2025-26 nella Seconda Categoria, segnando la promozione in Prima di una squadra locale. La squadra ha ottenuto una vittoria che ha sancito il suo passaggio di categoria, e i tifosi hanno festeggiato il risultato con entusiasmo. La squadra ha anche stabilito alcuni record durante la partita, contribuendo a rendere la serata memorabile per gli appassionati.

C’è il primo verdetto nella Seconda Categoria 2025-26: è scoppiata già venerdì sera la festa in casa Ankon Dorica che battendo 3-0 in trasferta nell’anticipo il Palombina Vecchia ha conquistato la matematica promozione in Prima Categoria, traguardo storico per la società che era da tempo una fedelissima della Seconda. Se le reti di Logrieco, Vergani e Consolazio hanno deciso la partita che ha segnato la matematica, va detto che più che mai quella dell’Ankon Dorica è stata la vittoria del gruppo che la letteralmente dominato la stagione. Non c’è stata infatti davvero storia nel girone D di Seconda dove la squadra di mister Bussoletti ha...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Seconda categoria Ankon Dorica festeggia. Una promozione in Prima a suon di record SECONDA categoria, nel girone b ennesima vittoria della polisportiva trecastelli. L’Ankon Dorica vola a +15 sulle inseguitrici: mette le mani sulla promozioneL’ennesima vittoria della Polisportiva Trecastelli nel girone B è la notizia del giorno nella sedicesima giornata di Seconda Categoria, prima del... Seconda categoria, il Gradara impone il pari alla capolista. Allunga l’Olimpia Ostra Vetere, Ankon Dorica verso il traguardo promozione. Trecastelli rifiata, le altre non ne approfittanoSi ferma la marcia vittoriosa del Trecastelli che è costretto al pareggio dal coriaceo Gradara nella quarta giornata di ritorno del girone B di...