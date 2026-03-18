Seconda categoria | vince davanti al pubblico amico contro la capolista ed esce dai guai Il Trecastelli deve ancora sudsarsela Ankon Dorica ko impresa della Nuova Sirolese
Nella ventiquattresima giornata di Seconda Categoria, la Nuova Sirolese ha ottenuto una vittoria importante contro la capolista davanti al proprio pubblico, mentre l'Ankon Dorica è stata sconfitta. Il Trecastelli invece deve ancora affrontare le proprie sfide per uscire dai guai. La giornata ha visto anche altri risultati, con alcune squadre che hanno ottenuto successi rilevanti.
L’impresa della giornata nella ventiquattresima giornata di Seconda Categoria è quella della Nuova Sirolese, che allontana sensibilmente la zona play-out superando nientemeno che la capolista, e dominatrice del campionato, Ankon Dorica: vittoria per 1-0 davanti al pubblico amico e Nuova Sirolese ora serena a metà classifica nel girone D con la possibilità di dare un’occhiata anche ai play-off, distanti appena cinque punti con ancora sei partite da giocare; ma il ko non preoccupa troppo l’Ankon Dorica, che rimane saldamente al comando con 53 punti, +13 sulla più diretta inseguitrice Falconarese con ancora soltanto 18 punti in palio: la promozione diretta è dunque ancora vicinissima per l’Ankon. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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