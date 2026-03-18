Seconda categoria | vince davanti al pubblico amico contro la capolista ed esce dai guai Il Trecastelli deve ancora sudsarsela Ankon Dorica ko impresa della Nuova Sirolese

Nella ventiquattresima giornata di Seconda Categoria, la Nuova Sirolese ha ottenuto una vittoria importante contro la capolista davanti al proprio pubblico, mentre l'Ankon Dorica è stata sconfitta. Il Trecastelli invece deve ancora affrontare le proprie sfide per uscire dai guai. La giornata ha visto anche altri risultati, con alcune squadre che hanno ottenuto successi rilevanti.