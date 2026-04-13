Trasporto pubblico a Monreale | Amat comunica la ripresa delle corse da domani 14 aprile

Il servizio di trasporto pubblico a Monreale tornerà regolarmente operativo a partire da domani, 14 aprile. Dopo un'interruzione di alcune ore, l’AMAT ha informato il Comune che le corse saranno ripristinate e funzionanti come di consueto. La decisione arriva dopo le recenti problematiche che avevano causato lo stop temporaneo delle corse nel territorio comunale. La ripresa delle corse interesserà le linee che collegano Monreale con le aree circostanti.

MONREALE, 13 aprile 2026 – Svolta nella vicenda che ha tenuto i cittadini monrealesi senza trasporto pubblico nelle ultime ore: AMAT ha comunicato al Comune di Monreale che da domani riprenderanno regolarmente le corse verso il territorio comunale. L’annuncio arriva dall’amministrazione. In merito alla recente interruzione delle corse AMAT, l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Alberto Arcidiacono, era intervenuta con fermezza. L’Amministrazione vanta un credito certificato superiore al milione di euro nei confronti di AMAT S.p.A. «Non esiste alcun problema di natura economica da parte del nostro Comune» aveva sottolineato il Sindaco.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Trasporto pubblico a Monreale: Amat comunica la ripresa delle corse da domani 14 aprile Stop corse AMAT a Monreale, il Comune: «Nessun debito, siamo creditori per oltre un milione di euro»A differenza di quanto erroneamente ipotizzato in alcune ricostruzioni circolate nelle ultime ore, l’Amministrazione vanta attualmente un credito... Leggi anche: Nuovi orari del trasporto pubblico locale per Monreale e Frazioni delle Autolinee Giordano