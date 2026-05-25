Maurizio Sarri ha firmato con l’Atalanta e non sarà più alla guida della Lazio. Dopo una sola stagione sulla panchina biancoceleste, il tecnico passa alla squadra bergamasca. La Lazio annuncia che Gennaro Gattuso prenderà il suo posto come nuovo allenatore. La notizia è ufficiale e non sono stati resi noti dettagli sul contratto o sui tempi dell’accordo.

Niente Napoli per Maurizio Sarri, sarà il nuovo allenatore dell’Atalanta. Il tecnico lascia la Lazio dopo una sola stagione dal suo ritorno sulla panchina biancoceleste; a prendere il suo posto sarà Gennaro Gattuso. Sarri era finito anche nella lista del Napoli per il dopo Conte, per lui sarebbe stato un ritorno, ma ha deciso alla fine di accettare un club che non avesse troppe pressioni. Sarri va all’Atalanta. L’ex tecnico della Lazio sostituirà Raffaele Palladino e firmerà un contratto triennale, come riportato dagli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto. Maurizio Sarri, set to sign as new Atalanta manager as contract has been already agreed. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Anche il fosso Sarri ce lo siamo scansato: ufficiale all’Atalanta

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